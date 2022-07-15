Milli judocular, Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak Milli judocular, Bulgaristan'da yarın başlayacak Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak. Milli judocular, Bulgaristan'da yarın başlayacak Balkan Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pazarcık kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek milli takım kafilesi, kara yoluyla bu kente gitti. Türkiye 5 kadın, 9 erkek judocu ile şampiyonada temsil edilecek. Organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle: Kadınlar: Sude İnan (51 kilo), Betül Comart (63 kilo), Yağmur Doğan (70 kilo), Burcu Aksoy (70 kilo), Ece Zurnacı (78 kilo) Erkekler: Abdülaziz Kara (66 kilo), Eren Aksoy ve Hasan Burak Taşıkırık (73 kilo), Onurcan Tatlıcıoğlu ve Yunus Emre Kılınç (81 kilo), Can Güzel (90 kilo), Ömer Faruk Akkoyunlu ve Cihan Ayberk Tiyek (100 kilo), Okan Yıldırım (+100 kilo). AA / Fatih Çakmak - Spor Bulgaristan Türkiye Spor Haberler

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