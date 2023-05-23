Milli judocular, Avusturya Upper Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak

Milli judocular, Avusturya Upper Grand Prix'sine katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Milli judocular, Avusturya Upper Grand Prix'sine katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Linz şehrinde 25-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Upper Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi 4 kadın ve 7 erkek judocu temsil edecek.

Organizasyonda 75 ülkeden 192'si kadın 469 sporcu mücadele edecek.

Milli takımda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: 48 kilo Gül Kader Şentürk, 57 kilo Hasret Bozkurt, 63 kilo Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu.

Erkekler: 66 kilo İbrahim Demirel, 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kilo Muhammed Mustafa Koç, 90 kilo Ömer Kemal Aydın, 100 kilo Mert Şişmanlar ve +100 kilo İbrahim Tataroğlu.