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Milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Macaristan'da hazırlanacak

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Macaristan'da hazırlanacak

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Judo Milli Takımı, Macaristan'da bir haftalık ortak çalışma kampına katılacak.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Judo Milli Takımı, Macaristan'da bir haftalık ortak çalışma kampına katılacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milliler, kamp için Macaristan'a gitti.

Avrupa Judo Birliği takviminde yer alan ve Tata'da 17 Nisan'a kadar sürecek ortak çalışma kampına 8 kadın ve 7 erkek judocu katılacak. Kampta yer alacak milli judocular şunlar:

Kadınlar: Sıla Ersin, Merve Azak, Hasret Bozkurt, Ayten Yeksan, Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Sebile Akbulut, Hilal Öztürk

Erkekler: Mihraç Akkuş, Ejder Toktay, Umalt Demirel, Vedat Albayrak, Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, Münir Ertuğ

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Milli, Judo, Spor, Haberler

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