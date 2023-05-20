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Milli judocular, Avrupa Kupası'nın ilk gününde 5 madalya aldı

Milli judocular, Avrupa Kupası'nın ilk gününde 5 madalya aldı

Spor Haberleri

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Kupası'nın ilk gününde bir gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Kupası'nın ilk gününde bir gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Saraybosna'daki organizasyonda kadınlar 52 kiloda Zeliha Cinci gümüş, 48 kiloda Melisa Aslan, 63 kiloda Minel Akdeniz ve Ayten Yeksan'ın bronz madalya aldığı belirtildi. Erkeklerde ise 66 kiloda Abdullah Berkin Özcan'ın organizasyonu bronz madalyayla tamamladığı aktarıldı.

Organizasyonda yarın 12 milli sporcunun tatamiye çıkacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Spor

Saraybosna Türkiye Spor Haberler

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