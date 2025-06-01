Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 5 Madalya Kazandı

Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 5 Madalya Kazandı
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Türkiye, Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başarı elde etti. Kadın ve erkek judocuların başarılı performansları dikkat çekti.

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ikinci gününde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Saraybosna'da 30 ülkeden 306 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonun son gününde milliler, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 70 kiloda Türkiye adına yarışan Fidan Ögel, finalde Hırvat rakibi Karla Kulic'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Kadınlar 52 kiloda Buketnur Karabulut, finalde Azerbaycanlı Gultaj Mammadaliyeva ile mücadele ederek gümüş madalya, erkekler 66 kiloda da Mihraç Akkuş finalde İtalyan Angelo Pantano'ya karşı mücadele ederek gümüş madalya elde etti.

Kadınlarda 63 kiloda Minel Akdeniz Sloven rakibi Leila Mazouzi'yi yenerek bronz, erkekler 73 kiloda da İbrahim Demirel İspanyol Aaron Gonzalez Garcia'yı mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyonun ilk gününde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli sporcular, kupayı toplam 2'si altın 9 madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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