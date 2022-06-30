Milli judocular Avrupa Açık Kupası'nda mücadele edecek
AA - Musa Samur - Spor
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Avrupa Açık Kupası'nda mücadele edecek milli judocular, Romanya'ya gitti.
Avrupa Açık Kupası'nda mücadele edecek milli judocular, Romanya'ya gitti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde 2-3 Temmuz tarihlerindeki organizasyonda 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele edecek.
Kupada kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, 57 kiloda İrem Korkmaz, 63 kiloda Şeyma Özerler ve +78 kiloda Kübranur Esir ile erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın milli formayı giyecek.
AA / Musa Samur - Spor