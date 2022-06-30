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Milli judocular Avrupa Açık Kupası'nda mücadele edecek

AA - Musa Samur - Spor
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Milli judocular Avrupa Açık Kupası'nda mücadele edecek

Avrupa Açık Kupası'nda mücadele edecek milli judocular, Romanya'ya gitti.

Avrupa Açık Kupası'nda mücadele edecek milli judocular, Romanya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde 2-3 Temmuz tarihlerindeki organizasyonda 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele edecek.

Kupada kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, 57 kiloda İrem Korkmaz, 63 kiloda Şeyma Özerler ve +78 kiloda Kübranur Esir ile erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın milli formayı giyecek.

AA / Musa Samur - Spor

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