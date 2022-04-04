Milli judocular 25 ülkeden 450 sporcu ile Antalya'da ortak kampa başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli judocular 25 ülkeden 450 sporcu ile Antalya'da ortak kampa başladı

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Milli judocular 25 ülkeden 450 sporcu ile Antalya'da ortak kampa başladı

Türkiye Judo Federasyonunun organize ettiği Antalya Grand Slam Turnuvası'nın ardından milli judocular, 25 ülkeden 450 sporcu ile ortak kampa başladı.

ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun organize ettiği Antalya Grand Slam Turnuvası'nın ardından milli judocular, 25 ülkeden 450 sporcu ile ortak kampa başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ortak çalışma kampı günde çift antrenmanla 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Kampta judocular Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye, Antalya, Milli, Judo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title