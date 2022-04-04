Milli judocular 25 ülkeden 450 sporcu ile Antalya'da ortak kampa başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun organize ettiği Antalya Grand Slam Turnuvası'nın ardından milli judocular, 25 ülkeden 450 sporcu ile ortak kampa başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ortak çalışma kampı günde çift antrenmanla 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Kampta judocular Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.