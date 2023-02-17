Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli judocu Vedat Albayrak, Tel Aviv Grand Slam turnuvasında gümüş madalya aldı

Spor Haberleri

Milli judocu Vedat Albayrak, Tel Aviv Grand Slam turnuvasında gümüş madalya aldı

Milli judocu Vedat Albayrak, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

Milli judocu Vedat Albayrak, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuvanın ikinci gününde dört milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 81 kiloda rakiplerini yenerek finale çıkan Vedat, altın madalya müsabakasında İsrailli Sagi Muki'yle karşılaştı. Rakibine kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel, 81 kiloda ise Muhammet Mustafa Koç ise madalya kazanamadı.

Organizasyonun son gününde yarın 5 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Spor

Tel Aviv Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title