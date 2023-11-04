Milli judocu Vedat Albayrak Fransa'da Avrupa Şampiyonu oldu

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Albayrak, finalde Ukraynalı Mykhailo Svidrak'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montpellier şehrinde 81 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu rakiplerini yenerek finale yükseldi ve altın madalya müsabakasında Ukraynalı Mykhailo Svidrak'la karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Vedat, 2021'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.