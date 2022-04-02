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Milli judocu Vedat Albayrak, Antalya Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı

AA - Oktay Özden - Spor
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Milli judocu Vedat Albayrak, Antalya Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı grand slam turnuvasında Vedat Albayrak, 81 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı grand slam turnuvasında Vedat Albayrak, 81 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Albayrak, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) müsabaka takviminde yer alan ve Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen grand slam müsabakalarının ikinci gününde tatamiye çıktı.

Erkekler 81 kiloda ikinci ve üçüncü tur maçlarını kazanan Albayrak, çeyrek finalde Belçikalı rakibi Abdul Malik Umayev'i, yarı finalde Özbekistanlı sporcu Sharofiddin Boltaboev'i yenerek adını finale yazdırdı.

Final mücadelesinde Guilherme Schimidt ile karşılaşan Albayrak, Brezilyalı rakibine mağlup olarak gümüş madalyayı kazandı.

Albayrak, turnuvada Türkiye'nin hanesine ilk madalyayı yazdıran sporcu oldu.

AA / Oktay Özden - Spor

Antalya, Türkiye, Judo, Spor, Haberler

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