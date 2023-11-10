Milli judocu Tuğçe Beder Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli judocu Tuğçe Beder, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda 48 kiloda bronz madalya elde etti. Turnuvaya Türkiye'den 8 sporcu katıldı ve Beder, Sıla Ersin'i yenerek bronz madalya kazandı.
Milli judocu Tuğçe Beder, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Perth kentinde bugün başlayan turnuvaya Türkiye, 8 sporcu ile katıldı.
Bugünkü müsabakalarda 48 kiloda yarışan milli judoculardan Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, bronz madalya mücadelesinde birbirlerine rakip oldu.
Tuğçe Beder, müsabakada Sıla Ersin'i yenerek bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Spor