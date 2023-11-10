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Milli judocu Tuğçe Beder Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli judocu Tuğçe Beder, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda 48 kiloda bronz madalya elde etti. Turnuvaya Türkiye'den 8 sporcu katıldı ve Beder, Sıla Ersin'i yenerek bronz madalya kazandı.