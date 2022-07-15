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Milli judocu Tuğçe Beder, Hırvatistan'daki Grand Prix'te üçüncü oldu

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Milli judocu Tuğçe Beder, Hırvatistan'daki Grand Prix'te üçüncü oldu

Milli judocu Tuğçe Beder, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Grand Prix'te bronz madalya kazandı.

Milli judocu Tuğçe Beder, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Grand Prix'te bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran organizasyon başkent Zagreb'te başladı.

Kadınlar 48 kiloda mücadele eden Tuğçe Beder, ilk turda Arjantinli Keisy Perafani'yi, ikinci maçta ise Moğol Narantsetseg Ganbaatar'ı yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde İsrailli Tamar Malca'ya mağlup olan Tuğçe, repesaja kaldı. Repesajda ABD'li Maira Celia Laborde'yi altın skorda yenen milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında Sırp Milica Nikoliç'i ipponla yenerek üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

Organizasyonda 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hasret Bozkurt üçüncü turda Sloven Kaja Kajzer'e, 66 kiloda Ejder Toktay ilk turda Kazakistanlı Yeldos Simetov'a yenildi.

Grand Prix'in ikinci gününde yarın erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ilk maçında Alman Anthony Zingg'le; 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ise birinci turda Kazakistanlı Bekadil Shaimerdenov'la karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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