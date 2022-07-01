19. Akdeniz Oyunları Milli judocu Nurcan Yılmaz, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Milli judocu Nurcan Yılmaz, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların judo branşı kadınlar 78 kiloda Nurcan, Cezayirli Kouthar Ouallal ile bronz madalya müsabakasında karşılaştı. Ay-yıldızlı sporcu, rakibini waza-ari ile yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. AA / Fatih Çakmak - Spor Spor Haberler

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