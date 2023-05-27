Milli judocu Mert Şişmanlar Avusturya'da bronz madalya kazandı
Spor Haberleri
Avusturya'da düzenlenen Upper Grand Prix'sinde milli judocu Mert Şişmanlar, bronz madalya kazandı. Linz kentin gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporcular tatamiye çıktı. Mert Şişmanlar, 100 kiloda bronz madalya elde etti.
Avusturya'da düzenlenen Upper Grand Prix'sinde milli judocu Mert Şişmanlar, bronz madalya kazandı.
Linz kentin gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporcular tatamiye çıktı.
Mert Şişmanlar, 100 kiloda bronz madalya elde etti.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor