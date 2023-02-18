Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de gümüş madalya kazandı Spor Haberleri Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında kadınlar +78 kiloda gümüş madalya elde etti. Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında kadınlar +78 kiloda gümüş madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuva son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Milli judocu Kayra, kadınlar +78 kiloda rakiplerini yenerek finale kaldı ve altın madalya mücadelesinde İsrailli Raz Hershko'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalyada kaldı. Türkiye, turnuvayı 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı. Kaynak: AA / Spor Tel Aviv İsrail Spor Haberler

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