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Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de gümüş madalya kazandı

Spor Haberleri

Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de gümüş madalya kazandı

Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında kadınlar +78 kiloda gümüş madalya elde etti.

Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında kadınlar +78 kiloda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuva son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Milli judocu Kayra, kadınlar +78 kiloda rakiplerini yenerek finale kaldı ve altın madalya mücadelesinde İsrailli Raz Hershko'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalyada kaldı.

Türkiye, turnuvayı 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Tel Aviv İsrail Spor Haberler

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