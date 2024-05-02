Milli judocu İbrahim Tataroğlu, yılın en iyi ümit erkek sporcusu seçildi
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Judo Birliği tarafından verilen yılın en iyi ümit erkek sporcusu ödülünü aldı. Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İbrahim Tataroğlu, artı 100 kilo sıkletinde mücadele ederek Avrupa'da 2023'ün en iyi ümit erkek judocusu seçildi. Geçen yıl gençlerde dünya ikincisi, ümitlerde ise dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi olan 18 yaşındaki sporcu, büyük bir başarı elde etti.
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından verilen yılın en iyi ümit erkek sporcusu ödülünü aldı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, artı 100 kilo sıkletinde mücadele eden İbrahim, Avrupa'da 2023'ün en iyi ümit erkek judocusu seçildi.
18 yaşındaki sporcu, geçen yıl gençlerde dünya ikincisi, ümitlerde ise dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi olmuştu.