Üye Girişi
Haberler

Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Bu sayede Türkiye'nin temsil edeceği judocu sayısı 7'ye yükseldi.

Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan, olimpik sıralama doğrultusunda kota aldı.

Fidan'la beraber Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek judocu sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Paris Spor Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title