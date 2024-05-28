Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti
Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Bu sayede Türkiye'nin temsil edeceği judocu sayısı 7'ye yükseldi.
Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan, olimpik sıralama doğrultusunda kota aldı.
Fidan'la beraber Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek judocu sayısı 7'ye yükseldi.