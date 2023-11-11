Milli judocu Fidan Ögel, Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı
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Türkiye Judo Federasyonu, Milli judocu Fidan Ögel'in Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nda kadınlar 70 kiloda bronz madalya kazandığını duyurdu.
Milli judocu Fidan Ögel, Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Turnuvası'nın son gününde bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Perth şehrindeli organizasyonda kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan'ın, üçüncülük maçında İngiltere'den Katie Jemima Yeats-Brown'la karşılaştığı belirtildi.
Rakibini yenen milli sporcunun üçüncü olarak bronz madalya kazandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor