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Milli judocu Begümnaz Doğruyol, EYOF'ta gümüş madalya kazandı

Spor Haberleri

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli judocu Begümnaz Doğruyol, -44 kiloda gümüş madalya kazandı. Final müsabakasında İspanya'dan Marta Beorlegui Oses'e mağlup olan Doğruyol, Türkiye'ye ikinci sıradan madalya getirdi.

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli judocu Begümnaz Doğruyol, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden organizasyonda, -44 kiloda ay-yıldızlı sporculardan Begümnaz Doğruyol tatamiye çıktı.

Milli genç judocu Begümnaz, final müsabakasında İspanya'dan Marta Beorlegui Oses'e mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

İspanya Gençlik Spor Haberler

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