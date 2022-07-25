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Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü

AA - Muhammed Boztepe - Spor
Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-18 Ağustos tarihlerinde Konya'da düzenlenecek organizasyon için başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takımın kadrosunda 23 oyuncu yer alıyor.

Çalışmaları değerlendiren Okan Halay, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"23 kişiyle başladığımız kampın ilk etabı yarın sona erecek. Birkaç küçük sakatlık var ama çok sorun olacağını düşünmüyorum. Akdeniz Oyunları'na da aynı kadroyla gitmiştik. İlk defa A Milli Takım'da oynayan 9 oyuncumuz vardı. Onların tecrübe kazanması bizim açımızdan çok önemliydi. İslami Dayanışma Oyunları'nda da açıkçası maç tecrübemizi artırmak, oyunumuzu geliştirmek ve derece elde etmek istiyoruz."

Milli takım oyuncularından Harun Hacıoğlu ve Cemal Kütahya da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve Konya'da başarılı olmak istediklerini ifade etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, B Grubu'nda İran ve Azerbaycan ile mücadele edecek.

A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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