Milli hentbolcu Yakup Yaşar Simsar, Romanya Hentbol Ligi'nde CSM Focsani takımına transfer oldu
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Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Yakup Yaşar Simsar, Romanya Ligi'nde mücadele eden CSM Focsani takımına transfer oldu. Milli oyuncu daha önce Beykoz Belediyesi ve Göztepe formaları da giymişti.
Milli hentbolcu Yakup Yaşar Simsar, Romanya Hentbol Ligi'nde mücadele eden CSM Focsani takımına transfer oldu.
Geçen sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş forması giyen orta oyun kurucu Yakup Yaşar Simsar, Romanya Ligi'nde mücadele eden CSM Focsani takımına transfer oldu. 29 yaşındaki milli oyuncu, Beşiktaş'tan önce Beykoz Belediyesi ve Göztepe formaları da giymişti.
Simsar, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da oynuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor