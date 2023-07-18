Milli hentbolcu Yakup Yaşar Simsar, Romanya Hentbol Ligi'nde CSM Focsani takımına transfer oldu

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Yakup Yaşar Simsar, Romanya Ligi'nde mücadele eden CSM Focsani takımına transfer oldu. Milli oyuncu daha önce Beykoz Belediyesi ve Göztepe formaları da giymişti.