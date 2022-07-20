Milli hentbolcu Nurşah Sancak, Kastamonu Belediyespor'a transferini değerlendirdi Açıklaması

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Nurşah Sancak, "Kastamonu Belediyespor Türkiye'nin en iyi kulübü ve Avrupa da sayılı iyi kulüplerden biri. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici." dedi.

Milli hentbolcu Nurşah Sancak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kastamonu forması giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Sancak, şunları söyledi:

"Yeni hedeflere ulaşmak için yeni takım arkadaşlarımla mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Kendime ve takımıma çok şey katacağıma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kastamonu Belediyespor Türkiye'nin en iyi kulübü ve Avrupa da sayılı iyi kulüplerden biri. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici. Avrupa arenasında öncelikle Kastamonu kulübünü en iyi şekilde temsil etmek ve sonrasında kendimi gösterebilmek hedeflerim arasında. Ligde ve Avrupa'da güzel şeyler olacağına inanıyorum."

Kastamonu seyircisinin çok iyi olduğunu vurgulayan Sancak, "Kastamonu halkının hentbola olan ilgisi, tribündeki o atmosfer beni en çok heyecanlandıran durumlardan biri. Çoğu kez rakip olarak geldim ve milli takımla da Kastamonu seyircisinin karşısında oynadım ve çok keyif aldım. Onların tribündeki desteği sahadaki oyunculara güç ve enerji olarak yansıyor." ifadelerine yer verdi.