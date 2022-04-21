Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu'nun hayali büyük organizasyonlara katılmak Açıklaması

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Beyza İrem Türkoğlu, hayalinin milli formayla Avrupa veya dünya şampiyonalarında yer almak olduğunu söyledi.

Danimarka'nın Team Esbjerg takımında forma giyen Beyza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hentbolunun geleceğinden umutlu olduğunu belirterek, "En büyük amacımız Avrupa veya dünya şampiyonası görebilmek. Umarım ben kariyerimi bitirmeden bunu yaşarız. 'En büyük hedefimiz bu' diyebilirim." dedi.

Milli takım formasını giymenin farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Beyza, "Milli takımda başarı elde etmek de farklı bir şey. Hepimiz başarıya açız. Tek sıkıntımız kazanma alışkanlığımızın olmaması. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Bu hemen olacak bir şey değil. Federasyonda değişim oldu, güzel bir enerjiyle geldiler. Umutluyum. Asıl umudum altyapıdan gelen sporcularda." diye konuştu.

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta 23 Nisan Cumartesi günü İsveç ile yapacakları maça değinen Beyza, "Milli takımla üç antrenman yapma fırsatı oldu ama enerji çok güzel. Güzel ortam var. Bu enerjiyle çıkarsak kazanacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İskandinav hentbolunu değerlendiren Beyza, "Bilinçli bir hentbol seyircileri var. Hentbol o ülkelerde ilk tercih edilen sporlardan biri, severek takip ediyorlar. Orada daha farklı ortam var. Milli takımdaki arkadaşlarıma tavsiyem İsveç maçında o ortamın tadını çıkarmaları olacak." diye konuştu.

Milli maçlara ev sahipliği yapan Kastamonu'nda güzel bir hentbol atmosferi oluştuğunu belirten Beyza, "Kastamonu halkı hentbolu seviyor. Bizi de yalnız bırakmıyorlar. Maçlar dolu tribünlerde oynanıyor. Türkiye'de böyle bir ortamın olması bizim için de çok güzel. Burada oynamaktan keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da oynamak farklı tecrübe"

Beyza, milli takımın daha başarılı sonuçlara imza atması için daha çok Türk oyuncunun yurt dışında forma giymesi gerektiğini söyledi.

Türk hentbolunda katedilmesi gereken yol olduğunu anlatan Beyza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah daha fazla sporcu yurt dışına giderek oynama fırsatı bulur. Kastamonu, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Onun da avantajı oluyor. Avrupa'da oynamak farklı tecrübe. Ne yazık ki ligimiz o kadar kaliteli değil. O yüzden Avrupa'da maç yaptıkça oyuncuların daha da geliştiğini düşünüyorum. Gelecek sene daha fazla oyuncu yurt dışına gitme fırsatı bulursa, kalite daha da artar."

Yurt dışındaki kulüp yetkililerin Türkiye ligini takip etmediğini ve bu nedenle milli takımda oynamanın ve Avrupa kupalarında mücadele etmenin bu imkanı sunduğuna dikkati çeken Beyza, Türk takımların Avrupa'da oynamasının oyunculara yeni imkanlar sunduğunu dile getirdi.

Farklı ülkelerde Türk oyuncuların oynamasından mutluluk duyduğunu kaydeden Beyza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanındaki oyuncu ne kadar kaliteliyse sen de ister istemez o seviyede oluyorsun. Bir şekilde onun kalitesi seni de geliştiriyor. Daha fazla sporcunun yurt dışına gitmesi ve kaliteli ligde oynaması gerekiyor. Bakış açısının değişmesi açısından yurt dışında oynamak önemli. Tabii ki ligimizde önemli değişim var ama ilk 4-5 takım içinde rekabet oluyor. Benim kendi ligimde 8 veya 9. sıradaki takım da birinci sıradaki takımı yenebiliyor. Bu şekilde olan bir ligde oynamaları lazım. İster istemez vizyonları da değişiyor. Umuyorum ki daha fazla sporcu yurt dışına gider."

Danimarka ligi

Danimarka ligini de değerlendiren Beyza, hem takımı Team Esbjerg'in hem de kendisinin iyi bir sezon geçirdiğini dile getirdi.

Takım olarak play-off'larda mücadele ettiklerini anlatan Beyza, "Grupta birinci sıradayız, yarı finali garantiledik. Gruptan birinci mi yoksa ikinci mi çıkacağız, son iki maçımızda o belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacağız. Kulüp tarihinde de ilk defa çeyrek final oynayacağız, çok heyecanlıyız. O yüzden dörtlü finale kalmayı çok istiyoruz. Bükreş ile oynayacağız, şansımız çok yüksek." diye konuştu.

Danimarka'ya soru işaretleriyle transfer olduğuna dikkati çeken Beyza, şunları söyledi:

"Yüksek seviyede oynayan takıma transfer oldum. 'Ayak uydurabilir miyim, seviyem ne durumda' gibi biraz tedirgin gittim. Beklediğimden daha iyi geçti. Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, kulüp yöneticileri beni çabuk takımın içine aldı. Güzel bir ortam var. Adaptasyonumda bunun da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. İnsan olduğunun farkındalar. Her zaman iyi oynamayacağının bilincindeler. Benim için büyük değişimin olduğunun onlar da farkında. Benim ne kadar kafamda soru işareti vardıysa, onlar için de bir Türk oyuncu soru işaretiydi. Süreç beklediğimden daha iyi geçti."

Beyza, aralık ayında kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladığını ve 2 yıl daha Danimarka'da forma giyeceğini söyledi.

Daha önce televizyondan izlediği oyuncularla aynı takımda oynadığını vurgulayan Beyza, "Olimpiyatlara giden, olimpiyatlarda dereceleri olan sporcular. Hiçbir şey imkansız değilmiş, onlarla oynayabiliyorum. Buradan izlerken yüksek seviye gözüküyorlar ama adapte olabiliyorsun. Bazı konularda seviyeleri yüksek ama ayak uydurabildiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Danimarka'da oyuncuların çok profesyonel olduğunu ve 3-4 yaşlarında hentbola başladığına dikkati çeken Beyza, "Tam anlamıyla hentbol değil ama topla bir şeyler yapmaları o yaşlarda başlamış. Ben 12 yaşında başladım. Onlardaki spor kültürü çok farklı. Fiziksel avantajları çok fazla. O konuda biraz gerideyiz. Profesyonellik açısından kulüplerimizde suç bulamayız. Oyuncular olarak profesyonellik açısından biraz eksiğiz. O da altyapıda bize verilmediği için. Yetenekli oyuncularımız var. Fiziksel olarak güçsüz kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.