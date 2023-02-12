Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın formasını gidiği İtalya takımının oyuncuları depremzedeleri andı Spor Haberleri Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın İtalyan'da formasını giydiği Ariosto Pallamano Ferrara Takımı oyuncuları, maça "Türkiye için dua ediyoruz" yazılı tişörtler ile çıktı. Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın İtalyan'da formasını giydiği Ariosto Pallamano Ferrara Takımı oyuncuları, maça "Türkiye için dua ediyoruz" yazılı tişörtler ile çıktı. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın da formasını giydiği İtalya'nın Ariosto Pallamano Ferrara takım oyuncuları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk vatandaşlarına destek mesajı gönderdiler. Ariosto Pallamano Ferrara takım oyuncuları, Erice ile oynadıkları maça "We Pray For Turkey" (Türkiye için dua ediyoruz) yazılı tişörtlerle çıktı. Kaynak: AA / Spor Türkiye Ariosto İtalya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın formasını gidiği İtalya takımının oyuncuları depremzedeleri andı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.