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Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın formasını gidiği İtalya takımının oyuncuları depremzedeleri andı

Spor Haberleri

Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın formasını gidiği İtalya takımının oyuncuları depremzedeleri andı

Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın İtalyan'da formasını giydiği Ariosto Pallamano Ferrara Takımı oyuncuları, maça "Türkiye için dua ediyoruz" yazılı tişörtler ile çıktı.

Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın İtalyan'da formasını giydiği Ariosto Pallamano Ferrara Takımı oyuncuları, maça "Türkiye için dua ediyoruz" yazılı tişörtler ile çıktı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın da formasını giydiği İtalya'nın Ariosto Pallamano Ferrara takım oyuncuları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk vatandaşlarına destek mesajı gönderdiler.

Ariosto Pallamano Ferrara takım oyuncuları, Erice ile oynadıkları maça "We Pray For Turkey" (Türkiye için dua ediyoruz) yazılı tişörtlerle çıktı.

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Kaynak: AA / Spor

Türkiye Ariosto İtalya Spor Haberler

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