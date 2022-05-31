Milli hentbolcu Aslı İskit, Almanya'nın Thüringer HC takımına veda etti - Haberler

Gelecek sezon Romanya'nın CS Magura Cisnadie takımında forma giyecek milli hentbolcu Aslı İskit, Almanya Hentbol Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Thüringer HC takımına veda etti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Thüringer HC formasıyla çıktığı Almanya Kupası 4'lü finalinde Buxtehuder SV'yi 30-27 yendikleri üçüncülük maçında, sekiz golle en maçın en skorer ismi olan Aslı İskit, maç bitiminde takımına veda ederken duygusal anlar yaşadı.

Sosyal medya hesabından "Muhteşem kızlarla son dans" paylaşımında bulunan Aslı İskit, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da takımım Thüringer'de çok mutlu günlerim oldu. Thüringer benim ikinci evim sayılır. Almanya'da en çok taraftarı olan takımdı. Kalmamı çok istiyorlardı. Benim için de ayrılmak zor oldu. Tekniğin çok önemli olduğu Bundesliga kariyerimde beni çok farklı bir yere götürdü ama yeni bir deneyim yaşamak istedim kariyerimde. Romanya bu sezon için çok büyük yatırımlar yaptı hentbol adına, dünyanın en iyi oyuncuları mücadele edecek. Benim için yeni, bilmediğim liglerde mücadele etmek heyecan verici. Ama Thüringer'i özleyeceğim."

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları hazırlık kampına katılacak milli oyuncu İskit, "Dört yılda bir düzenlenen Akdeniz Oyunları, milli takımlar düzeyinde önemli bir turnuva. Takım arkadaşlarımızla iyi bir hazırlık dönemi geçirip, ülkemizi gururlandıracağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.