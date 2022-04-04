Milli hentbolcu Aslı İskit, 13 golle Thüringer-Bad Wildungen maçının en skoreri oldu - Haberler

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Milli hentbolcu Aslı İskit, 13 golle Thüringer-Bad Wildungen maçının en skoreri oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli hentbolcu Aslı İskit, 13 golle Thüringer-Bad Wildungen maçının en skoreri oldu

Almanya'nın Thüringer takımında forma giyen milli hentbolcu Aslı İskit, HSG Bad Wildungen Vipers'i 34-27 yendikleri maçta attığı 13 golle maçın en skorer ismi oldu.

Almanya'nın Thüringer takımında forma giyen milli hentbolcu Aslı İskit, HSG Bad Wildungen Vipers'i 34-27 yendikleri maçta attığı 13 golle maçın en skorer ismi oldu.

Aslı İskit, 13 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Aslı'nın 2020'den bu yana sol oyun kurucu olarak forma giydiği Thüringer takımı, Bundesliga Kadınlar Hentbol Ligi'nde 4. sırada bulunuyor.

Milli hentbolcu Aslı İskit, 13 golle Thüringer-Bad Wildungen maçının en skoreri oldu

AA / Fatih Çakmak - Spor

Almanya, Spor, Haberler

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