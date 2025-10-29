Haberler

Milli Haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nda Altın Yağmuru

Türkiye, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Milli halterciler, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 13 madalyayla büyük başarıya imza attı.

Genç erkekler 60 kiloda yarışan Burak Aykun, silkmede 148 kilo ve toplamda 267 kilo kaldırarak 2 altın madalya kazandı. Burak Aykun, koparmada ise 119 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda mücadele eden Ramazan Ege Yılmaz ise 257 kiloluk derecesiyle Yıldızlar Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 23 yaş altı 48 kiloda mücadele eden Gamze Altun ise silkmede 100 ve toplamda 173 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Gamze Altun, koparma kategorisinde ise 73 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.

Kadınlar 23 yaş altı 59 kiloda podyuma çıkan Cansel Özkan da koparmada 89 kilo ile gümüş, toplamda 191 kilo ile gümüş, silkmede ise 102 kilo ile bronz madalya kazandı. Kadınlar 45 kilo kategorisinde yarışan Ezgi Kılıç da koparmada 78 kilo ile altın, silkmede 96 kilo ile bronz, toplamda ise 174 kilo ile gümüş madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik etti.

Kaynak: AA
