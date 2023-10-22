Türkiye Halter Federasyonu, milli halterciler Tuğba Kılıç ve Meryem Naz Baran'ın Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Open Bosna Kupası'nda altın madalya kazandığını duyurdu.

Milli Halterciler Tuğba Kılıç ve Meryem Naz Baran Bosna Hersek'te Altın Madalya Kazandı

Milli halterciler Tuğba Kılıç ile Meryem Naz Baran, Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takım sporcuları Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Open Bosna Kupası'nda mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde kadınlar 59 kiloda Tuğba Kılıç ve 55 kiloda Meryem Naz Baran şampiyon oldular." ifadeleri yer aldı.