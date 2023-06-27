Milli Halterciler Özbekistan'da 1 Altın, 3 Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, 17 Yaş Altı Asian Open Şampiyonası'nda kadınlarda Fatma Sena Kolçak altın, Zeynep Şimşek, Leyla Şanay ve erkeklerde Ali Kılıç gümüş madalya kazandı.