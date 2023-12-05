Milli halterciler, IWF Grand Prix'sinde mücadele edecek
Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli halterciler, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IWF Grand Prix'sinde yarışacak. Organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı verecek.
Milli halterciler, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Grand Prix'sinde mücadele edecek.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Katar'ın başkenti Doha'daki organizasyonda milli sporcular podyuma yarın çıkmaya başlayacak.
2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 71 kiloda Nuray Güngör, 81 kiloda Dilara Narin, +87 kiloda Tuana Süren; erkeklerde 67 kiloda Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç temsil edecek.
Grand prix organizasyonu, 14 Aralık'ta sona erecek.