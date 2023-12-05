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Milli halterciler, IWF Grand Prix'sinde mücadele edecek

5 Aralık 2023 16:18 Son Güncelleme: 16:19 Abone Ol

Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli halterciler, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IWF Grand Prix'sinde yarışacak. Organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı verecek.