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Milli Halterciler Bosna Hersek'te Şampiyon Oldu

Milli halterciler, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Açık Bosna Kupası'nda takım halinde şampiyon oldu. Erkeklerde Berat Talaklı ve Emirhan Özer altın madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.