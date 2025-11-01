Milli Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Madalyaları Topladı

Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Durres kentindeki şampiyonanın 5. gününde genç kadınlar 69 kiloda Medine Saime Balaban, silkmede 116 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 93 kilo ve toplamda 209 kilo ile gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Genç erkekler 88 kilo kategorisinde ise Kerem Kurnaz, koparmada 151 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 183 ve toplamda 334 kiloluk derecesiyle de bronz madalyanın sahibi oldu.