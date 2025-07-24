Milli Halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda 19 Madalya Kazandı

Milli halterciler, İspanya'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın, 9 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Madrid'de devam eden şampiyonanın ilk gününde yıldız kadınlar 44 kiloda Tuğba Kaya, koparmada 58 kilo ile gümüş, silkmede 76 kilo ve toplamda 134 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda Fatma Sena Kolçak ise koparmada 60 kilo ile altın, silkmede 73 kilo ve toplamda 133 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Yıldız erkekler 56 kiloda Yiğit Erdoğan koparmada 100 kilo ile gümüş, silkmede 122 kilo ile altın ve toplamda 222 kilo ile gümüş madalya alarak şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Aynı kiloda Muammer Kurt, koparmada 98 kilo ile bronz, silkmede 121 kilo ile gümüş, toplamda ise 219 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

15 yaş altı kadınlar 40 kiloda Asel Şenel, koparmada 57 kilo ile altın, silkmede 67 kilo ve toplamda 124 kilo ile gümüş madalya kazanırken, Ecrin Naz Şahin ise aynı kiloda koparmada 53 kilo, silkmede 67 kilo ve toplamda 120 kilo ile 3 bronz madalya elde etti.

15 yaş altı erkekler 52 kiloda yarışan Eren Yiğit Yüce ise koparmada 80 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik ederek, "Milli haltercilerimiz Madrid'de ilk günden önemli bir başarıya imza attı. Sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.