Milli halterciler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
Spor Haberleri
Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular hazırlıklarını tamamladı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 14-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi Kadın Milli Takımı Konya'da, Erkek Milli Takımı ise Çorum'da son kamp çalışmalarını gerçekleştirdi.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda 10, erkeklerde 9 sporcu temsil edecek.
Milli takım kadrosunda yer alan halterciler şöyle:
Kadınlar: Cansu Bektaş, Gamze Altun (45 kilo), Duygu Alıcı, Pelinsu Bayav (49 kilo), Nuray Güngör, Aysel Özkan (64 kilo), Dilara Narin, Sara Yenigün (81 kilo), Melike Günal, Tuana Süren (+87 kilo).
Erkekler: Muammer Şahin (55 kilo), Mustafa Eliş (61 kilo), Kaan Kahriman, Ferdi Hardal (67 kilo), Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç (73 kilo), Batuhan Yüksel (81 kilo), Hakan Şükrü Kurnaz (96 kilo), Onur Demirci (109 kilo).