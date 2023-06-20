Milli halterciler, 17 Yaş Altı Asian Open Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli halterciler, Özbekistan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Asian Open Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Taşkent'te bugün başlayan organizasyonda Türkiye'yi kadınlar 45 kiloda Fatma Sena Kolçak, 49 kiloda Leyla Şenay ve 55 kiloda Zeynep Şimşek temsil edecek.

Erkeklerde ise 49 kiloda Ali Kılıç, 55 kiloda Beytullah Öztürk, +89 kiloda Arda Bıyık madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon 24 Haziran'da sona erecek.