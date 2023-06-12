Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Küba'da 2 madalya kazandı
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Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Küba'da düzenlenen IWF Grand Prix Turnuvası'nda 2 madalya elde etti.
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Küba'da düzenlenen IWF Grand Prix Turnuvası'nda 2 madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Havana'da gerçekleştirilen turnuvanın son gününde Muhammed Furkan Özbek, erkekler 73 kiloda yarıştı.
Milli halterci, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda, silkmede 180 kilo ile bronz, toplamda ise 324 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor