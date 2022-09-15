Milli halterci Dilara Narin, altın madalyasını teslim aldı

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nı ikinci sırada tamamlayan ancak ilk sıradaki Taylandlı rakibi Supatchanin Khamhaeng'inn yasaklı madde kullanımı nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından altın madalyayı almaya hak kazanan milli halterci Dilara Narin'e düzenlenen törenle madalyası teslim edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Olimpiyatevi'nde düzenlenen törende, Dilara Narin'e madalyası TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Uğur Erdener tarafından verildi.

Törene, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, TMOK Başkan Vekili Nihat Usta, Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Porsun, Şükran Albayrak, Esra Gümüş Kırıcı, Dilara Narin'in yakınları ve TMOK çalışanları katıldı.

Erdener, törende yaptığı konuşmada, Dilara Narin'i tebrik ederek, şunları söyledi:

"Uluslararası Olimpiyat Komitesinin çok değer verdiği bir kavram olan temiz sporun ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahitlik ediyoruz. Hem IOC hem benim de yönetim kurulunda yer aldığım WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı), sporu temiz tutabilmek adına büyük emekler veriyor. Yine IOC'nin çok değer verdiği bir diğer kavram ise cinsiyet eşitliğidir. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihte ilk defa yüzde 50 yüzde 50 cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir olimpiyata şahit olacağız. Bu iki kavramın buluşma noktası olarak bu törende Dilara'ya hak ettiği altın madalyasını takdim etmekten mutluluk duyuyorum."

Madalyasını alan Dilara Narin ise şunları söyledi:

"Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştım. Ancak rakibimin yasaklı madde kullandığı tespit edilince hak ettiğim altın madalya bana verildi. Başta federasyonum ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olmak üzere bu süreçte beni destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sırada en büyük hedefim olan Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanmak var."