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Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonu oldu

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Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo kaldırarak altın madalya kazandı.

75 KİLO KALDIRDI

Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonu oldu

Öte yandan bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı. İspanya'dan Maria Garcia Rincon 72 kiloluk derecesiyle ikinci, Bulgaristan'dan Mey Nguen Nadezlida 69 kiloluk derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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Yorumlar (2)

Dürüstçe:

Ekonomik güç, teknolojik güç şampiyonu olalım. ne bu boş beleş saçmalıklar. Kadın ya da erkek bir ton kaldırabilse ne olacak sanki. Her saçmalığı da spor diye yutturmaya çalışıyorlar

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Metehan Eryilmaz:

Oksijen israfısın

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