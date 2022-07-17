Milli güreşçilerden Tunus'taki özel turnuvada biri altın üç madalya Tunus'ta düzenlenen Zouhaier Sghaier Ranking Serisi'nde milli güreşçiler biri altın üç madalya kazandı. Tunus'ta düzenlenen Zouhaier Sghaier Ranking Serisi'nde milli güreşçiler biri altın üç madalya kazandı. Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda ABD'li Elizabeth Grote'yi 10-0, Hint Manju'yu 6-2 yenerek yükseldiği finalde yine Hint Bipasha Bipasha'yı 10-5 mağlup etti ve altın madalya kazandı. 53 kiloda mindere çıkan Esra Pul, bronz madalya müsabakasında ABD'li Dominique Parrish'i hükmen yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Burak Şahin ise 97 kilo bronz madalya müsabakasında takım arkadaşı Polat Polatçı'yı 5-4 yenerek bronz madalya elde etti. AA / Muhammed Boztepe - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Tunus Spor Haberler

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