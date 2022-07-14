Milli güreşçiler, Tunus'ta Zouhair Sghaier Sıralama Serisi'nde mindere çıkacak - Haberler

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Milli güreşçiler, Tunus'ta Zouhair Sghaier Sıralama Serisi'nde mindere çıkacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli güreşçiler, Tunus'ta Zouhair Sghaier Sıralama Serisi'nde mindere çıkacak

Milli güreşçiler, grekoromen ve serbest stilde, Tunus'ta düzenlenecek Büyükler Zouhair Sghaier Sıralama Serisi'nde mücadele edecek.

Milli güreşçiler, grekoromen ve serbest stilde, Tunus'ta düzenlenecek Büyükler Zouhair Sghaier Sıralama Serisi'nde mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tunus'un başkenti Tunus'ta bugün başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek olan organizasyonda serbest milli takım güreşçileri şu şekilde:

Süleyman Atlı (61 kilo), Nebi Uzun (61 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Burak Şahin (97 kilo), Oktay Çiftçi (97 kilo), Polat Polatçı (97 kilo)

Büyükler Zouhair Sghair Sıralama Serisi'ne katılacak Grekoromen Milli Takımı güreşçileri ise şöyle:

Ayhan Karakuş (60 kilo), Volkan Çakıl (67 kilo), Murat Dağ (72 kilo), Furkan Bayrak (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Muhuttin Sarıçiçek (87 kilo), M. Hamza Bakır (130 kilo).

AA / Fatih Çakmak - Spor

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