Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Güncelleme:
23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli güreş takımı, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde 9-15 Mart tarihlerinde madalya hedefliyor.

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Zrenjanin kentindeki Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 9-15 Mart tarihlerinde organize edilecek.

Şampiyonada erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette müsabakalar yapılacak. Tüm sıkletlerde şampiyonaya katılacak milli takımı, Sırbistan'da toplam 30 sporcu temsil edecek.

Dünya Güreş Birliğinin açıkladığı kadroya göre, 23 Yaş Altı Güreş Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak ay-yıldızlı sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Barış Ünsal

61 kilo: Tolga Özbek

65 kilo: Yusuf Tümer

70 kilo: Umut Erdoğan

74 kilo: Muhammed Halit Özmüş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Fatih Altunbaş

97 kilo: Emirhan Kılıç

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kadınlar

50 kilo: Zerda Demir

53 kilo: Şevval Çayır

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Sevim Akbaş

62 kilo: Gülsüm Bingöl

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Ayşe Erkan

72 kilo: Haticenur Sarı

76 kilo: Bukrenaz Sert

Grekoromen

55 kilo: Sercan Kesgin

60 kilo: Ahmet Taşkınoğlu

63 kilo: Enes Ülkü

67 kilo: Azat Sarıyar

72 kilo: Muhammed Ali Göçmen

77 kilo: Cengizhan Dağ

82 kilo: Yusuf Gölbaşı

87 kilo: Alperen Berber

97 kilo: Muhittin Emre Helvacı

130 kilo: Hüseyin Avni Çil

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
