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Milli Güreşçiler Şampiyonluğa Hazırlanıyor

Milli Güreşçiler Şampiyonluğa Hazırlanıyor
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Türkiye Güreş Federasyonu, 9 kentte düzenlenen kamplarda 510 sporcunun yoğun bir şekilde şampiyonluk için çalıştığını açıkladı. Sporcular, Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Niğde, Edirne, Bolu, Ankara ve İstanbul'daki kamplarda 'yolumuz şampiyonluk' mottosuyla antrenman yapıyor.

Milli güreşçiler, hazırlıklarını 9 kentte düzenlenen kamplarda sürdürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 9 kamp merkezinde toplam 510 sporcu, şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Niğde, Edirne, Bolu, Ankara ve İstanbul'daki kamplarda güreşçiler, "yolumuz şampiyonluk" mottosuyla yeni zaferlere hazırlanıyor.

Kamplar büyükler, 23, 20 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenleniyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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