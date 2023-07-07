Milli güreşçiler Macaristan'da madalyalar kazandı

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde etti. Kadınlar 36 kiloda Latife Sude Şahin gümüş madalya, kadınlar 58 kiloda Özdenur Özmez ise bronz madalya kazandı.

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kaposvar kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 36 kiloda Latife Sude Şahin, gümüş madalya kazandı. Kadınlar 58 kiloda Özdenur Özmez ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde dün de 33 kiloda Aysemin Kaçan, bronz madalya kazanmıştı.