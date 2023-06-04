Milli güreşçiler Kırgızistan'da 8 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Kırgızistan'da düzenlenen Kaba Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Sıralama Serisi'ni 8 madalyayla tamamladı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milliler iki bronz madalya aldı. Serbest stilde 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ve 70 kiloda Servet Coşkun bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye böylece dünya sıralamasına puan veren organizasyonda 1 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti. Turnuvada grekoromen stilde Alperen Berber gümüş, Yüksel Sarıçiçek, Ali Cengiz, Osman Yıldırım ve Fatih Bozkurt ise bronz madalya kazanmıştı. Kadınlarda da milli güreşçi Nesrin Baş üçüncülük kürsüsünde yer almıştı.