Milli Güreşçiler Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Mindere Çıkıyor

Güncelleme:
Türkiye, 20-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen, kadınlar ve serbest stil olmak üzere 10 sıklette mücadele edecek.

Milli güreşçiler, Sırbistan'da yarın başlayacak Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 20-27 Ekim tarihlerinde Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyon grekoromen, kadınlar ve serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Millilerin tüm sıkletlerde madalya mücadelesi vereceği şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Grekoromen

55 kilo: Şervan Çınar

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Servet Angi

67 kilo: Azat Sarıyar

72 kilo: Eren Ülkü

77 kilo: Müslim Barga

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Samet Yaldıran

97 kilo: Muhittin Emre Helvacı

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Kadınlar

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Sıla Aykul

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Beyzanur Akkuş

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Hatice Nur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

Serbest stil

57 kilo: Bekir Keser

61 kilo: Tolga Özbek

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Umut Erdoğan

74 kilo: Muhammed Halit Özmuş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: İbrahim Benekli

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500
