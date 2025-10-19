Milli Güreşçiler Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Mindere Çıkıyor

Milli güreşçiler, Sırbistan'da yarın başlayacak Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 20-27 Ekim tarihlerinde Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyon grekoromen, kadınlar ve serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Millilerin tüm sıkletlerde madalya mücadelesi vereceği şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Grekoromen

55 kilo: Şervan Çınar

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Servet Angi

67 kilo: Azat Sarıyar

72 kilo: Eren Ülkü

77 kilo: Müslim Barga

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Samet Yaldıran

97 kilo: Muhittin Emre Helvacı

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Kadınlar

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Sıla Aykul

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Beyzanur Akkuş

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Hatice Nur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

Serbest stil

57 kilo: Bekir Keser

61 kilo: Tolga Özbek

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Umut Erdoğan

74 kilo: Muhammed Halit Özmuş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: İbrahim Benekli

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl