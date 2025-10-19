Milli Güreşçiler Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Mindere Çıkıyor
Türkiye, 20-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen, kadınlar ve serbest stil olmak üzere 10 sıklette mücadele edecek.
Milli güreşçiler, Sırbistan'da yarın başlayacak Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda mindere çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 20-27 Ekim tarihlerinde Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyon grekoromen, kadınlar ve serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Millilerin tüm sıkletlerde madalya mücadelesi vereceği şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
Grekoromen
55 kilo: Şervan Çınar
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Servet Angi
67 kilo: Azat Sarıyar
72 kilo: Eren Ülkü
77 kilo: Müslim Barga
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Samet Yaldıran
97 kilo: Muhittin Emre Helvacı
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Kadınlar
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Sıla Aykul
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Beyzanur Akkuş
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Hatice Nur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
Serbest stil
57 kilo: Bekir Keser
61 kilo: Tolga Özbek
65 kilo: Abdullah Toprak
70 kilo: Umut Erdoğan
74 kilo: Muhammed Halit Özmuş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Ahmet Yağan
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: İbrahim Benekli
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl