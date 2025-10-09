Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'nda 12 Altın Madalya Kazandı

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 12 altın, 10 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Kaloşvar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milliler, serbest ve grekoromen stilde takım halinde Balkan şampiyonu, kadınlarda ise ikinci oldu.

Şampiyonada altın madalya kazanan isimler şunlar:

Grekoromen: Muhammed Mehdi Babat (38 kilo), Miri Güven (41 kilo), Mehmet Esad Dedeoğlu (44 kilo), Muhammet Ali Özen (52 kilo), Orhan Eymen Taşçı (75 kilo)

Serbest: Batın Naniş (38 kilo), Buğra Eldemir (44 kilo), Hasan Çavdar (52 kilo), Mustafa Berk Alkan (75 kilo)

Kadınlar: Hiranur Uygun (33 kilo), Safiye Mustafa (54 kilo), Belinay Abay (66 kilo)