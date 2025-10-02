Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli güreşçiler Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde Balkan Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 8-12 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli güreşçiler şampiyonada 15, 17 ve 20 yaş altı kategorilerinde mindere çıkacak.

Avrupa'da en fazla madalya güreşte

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, TOHM'da Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş sporcuların yer aldığını söyledi.

Sporcuların her şampiyonaya aynı titizlikle hazırlandığını belirten Delen, "Milli sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Hedefimiz Balkan Şampiyonası'nda zirveye çıkmak. Şampiyonaya erkek ve kadın milli takımlarımız katılacak. Balkan Şampiyonaları daha büyük müsabakaların habercisi oluyor. Avrupa ve dünyada mindere çıkmadan önce sporcular Balkan Şampiyonalarında eksik yönlerini görüp bunları tamamlıyor." dedi.

TOHM Antrenörü Ünal Tuğluoğlu da sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Balkan Şampiyonası'nda madalyaları toplamak istediklerini anlatan Tuğluoğlu "Şampiyona dönüşü 2026'da yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TOHM Antrenörü Begüm Mısıratlı ise Türk güreşinin başarılarıyla örnek olduğunu söyledi.

Bakanlık ve federasyonun kadın güreşinde önemli yatırımlar yaptığını da anlatan Mısıratlı, sporcuların Balkanlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek için çalıştığını kaydetti.

"Balkanlarda hedefimiz zirve"

Milli güreşçi Özlem Çelikaslan, şampiyonada hedefin zirve olduğunu dile getiridi.

Türkiye'yi 9 kadın sporcunun Balkanlar'da temsil edeceği organizasyonda 59 kilogramda güreşecek Çelikaslan, "Şampiyonada bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak için mücadele edeceğiz. Balkanlarda da hedefimiz zirve. Burada kendimizi görüp Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlar için çalışacağız" diye konuştu.

Şampiyonada 49 kilogramda mücadele edecek Ecrin Eylül Dündar ise "En iyi başarıları elde etmek için çalışıyoruz. Daha önce bana nasip olmadı. Bir gün kürsüye çıkarsam Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak en büyük mutluluğum olacak." ifadelerini kullandı.