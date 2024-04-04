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Milli güreşçiler Azerbaycan'da Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek

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Milli güreşçiler, yarın Azerbaycan'da başlayacak Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek.

Başkent Bakü'de 5-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda dörder milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almaya çalışacak.

Organizasyonda yarın grekoromen stilde, 6 Nisan'da kadınlarda, 7 Nisan'da da erkekler serbest stilde kotalar dağıtılacak.

Grekoromen stilde Enes Başar (60 kilo), Selçuk Can (67 kilo), Burhan Akbudak (77 kilo), Doğan Yılmaz (97 kilo) mindere çıkacak.

Kadınlarda Zeynep Yetgil (53 kilo), Elvira Kamaloğlu (57 kilo), Kadriye Aksoy (62 kilo), Yasemin Adar Yiğit (76 kilo); erkekler serbest stilde Süleyman Atlı (57 kilo), Abdullah Toprak (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo) güreşecek.

Sıkletlerinde finale yükselen güreşçiler, olimpiyatlara katılım hakkı elde edecek.

Türkiye, geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 olimpiyat kotası kazanmıştı.

Erkekler serbest stilde Taha Akgül (125 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo); kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ile Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), grekoromen stilde ise Rıza Kayaalp (130 kilo) ve Ali Cengiz (87 kilo) olimpiyat vizesi almıştı.

Olimpiyatlar için son kota müsabakaları, dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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