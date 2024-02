Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan milli güreşçi Yunus Emre Başar, "Bu sene olimpiyat senesi. İnşallah olimpiyat kotasını alıp, olimpiyatlara gideceğim ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan milli güreşçi Yunus Emre Başar, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. İlk olarak geride kalan şampiyona ve yaklaşan Paris Olimpiyatları'yla ilgili konuşan Başar, "Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 77 kiloda Avrupa ikincisi oldum. Bu benim 3. kez ikincilik madalyam oldu. Bir de 3.'lük madalyam vardı. 2021'den beri girdiğim her Avrupa şampiyonasında madalyamı aldım. Tabii ki de her gittiğimiz yerde şampiyon olmaya niyetlendik, onun için çalıştık. Fakat bu işler, nasip işleri. Olmadı ama bir gün olacak, ona da inanıyorum. Şimdi Avrupa şampiyonasını geride bıraktık. Önümüzde Paris Olimpiyatları var. Sıkletimde henüz kota alınmadı. Benim sıkletim olimpiyatlara şu an katılamıyor. İnşallah o kotayı da Bakü'de veya İstanbul'da oynanacak kota maçlarında alıp, ülkemi en iyi şekilde olimpiyatlara temsil etmeye gideceğim. Bunun için çalışmalara devam edeceğiz. Sezon henüz bitmiş değil. Her sporcunun hayali, olimpiyat şampiyonluğu ve olimpiyatlara gidebilmek. Bunu da alıp inşallah en iyi şekilde ülkemi temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bir dahaki Avrupa şampiyonasında şampiyonluk madalyası da alacağız"

Bir sonraki şampiyonada altın madalya için daha da çok çalışacağını aktaran milli sporcu, "Ekstra motivasyonum oldu ve bu benim 3. finalim oldu. Maça çıkmadan önce, 'Artık bu sefer olmalı, olacak, madalyamız cepte zaten, şampiyon olursak her şey dört dörtlük olacak' dedik. Fakat olmadı. Bunda da bir hayır vardır diyoruz. Demek ki daha çok çalışmamız gerekiyormuş ve bazı eksik taraflarımızı kapatmamız gerekiyormuş. İnşallah onları da halledip bir dahaki Avrupa şampiyonasında şampiyonluk madalyası da alacağız" cümlelerine yer verdi.

"Benim için unutulmaz bir andı"

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda en unutamadığı anın yarı finalde aldığı galibiyetten sonra yaşadığı sevinç olduğunu belirten 28 yaşındaki güreşçi, "Bu seneki Avrupa şampiyonasında çok ekstrem bir durum olmadı. Maçlarım tahmin ettiğim ve planladığım gibi gitti. Geçen sene dünya Şampiyonasında elimde çatlakla gitmiştim. O zaman her maça iğneyle çıkıyordum. Çoğu zaman maçlara gitmeden önce bir sakatlık süreci yaşıyorum. Bu sefer bir sakatlığım yoktu şükürler olsun. Yarı final maçında iyi bir rakibe karşı kazandım. Onu kazandıktan sonra sevinçle Cenk İldem hocama koştum ve sarıldım. Bu benim için unutulmaz bir andı" dedi.

Son olarak olimpiyat kotasına odaklandığını belirten Yunus Emre Başar, "Bu sene olimpiyat senesi. İnşallah olimpiyat kotasını alıp olimpiyatlara gideceğim ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL