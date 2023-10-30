Milli güreşçi Taha Akgül, ödülünü devlet koruması altındaki çocuklara bağışladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milli güreşçi Taha Akgül'e, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kazandığı ödülü devlet koruması altındaki çocuklara bağışlaması dolayısıyla teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milli güreşçi Taha Akgül'e, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kazandığı ödülü devlet koruması altındaki çocuklara bağışlaması dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kim Milyoner Olmak İster programına katılan milli güreşçi Taha Akgül'ün elde ettiği ödülü devlet koruması altındaki çocukların geleceği için bağışlamasından büyük mutluluk duydum. Örnek davranışı için bakanlığımız ve çocuklarımız adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.